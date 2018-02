Alles staat of valt bij goede timing

Timing is alles. Koks, sporters, cabaretiers – er zijn maar weinig beroepen waarin timing níet van belang is. Desondanks wordt vaker geroepen hoe belangrijk timing is, dan dat wordt uitgelegd waarom het dan zo belangrijk is. Bij de genoemde beroepen is het evident. Verkeerde timing zorgt voor aangebrand voedsel, een valse start, een grap die doodvalt. Maar timing is ook belangrijk bij een ziekenhuisbezoek, de start van een schooldag, je eerste baan en bij andere alledaagse zaken die je misschien wel nooit in verband bracht met timing.

Bestsellerauteur Daniel Pink geeft in zijn zesde boek Het Juiste Moment (oorspronkelijke titel: When: The Scientific Secrets of Perfect Timing) verrassende inzichten over het kiezen van het juiste moment. Net als in zijn eerdere boeken Drive en Verkocht! haalt de Amerikaan daarbij een berg onderzoeken aan. Het resultaat is geen boek dat je van je stoel blaast – daarvoor worden er te veel verschillende onderwerpen onder één paraplu geveegd. Maar vlot geschreven is het wel, met veel ‘goh, dat heb ik nooit geweten’-momenten voor de lezer.

Slechte arbeidsmarkt

Zo blijkt het moment van afstuderen en beginnen aan een eerste baan jaren later nog merkbaar. Kom je bijvoorbeeld in een slechte economische situatie op de arbeidsmarkt, dan kan dat je in totaal 100.000 dollar kosten, laat Pink middels onderzoek van econoom Lisa Kahn zien. Het heeft allemaal te maken met gebrekkige doorstroming, risicomijdend gedrag en minder kansen voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Dat effect werkt twintig jaar later nog door op het inkomen, lang nadat de crisis voorbij is.

Daniel H. Pink: Het Juiste Moment. Business Contact, 288 blz. € 24,99 ●●●●●

Timing is dus niet iets waar je altijd invloed op hebt, laat Pink zien. Zo zouden scholieren zijn boek onder de neus van roostermakers kunnen duwen, en daarmee aantonen hoe zinloos het is om pubers voor negen uur iets te leren. Maar het is de vraag of de schooltijden dan worden aangepast.

Of neem vijf voor drie ’s middags: het moment waarop de meeste werkenden een dip krijgen. Die kennis zorgt er vooralsnog niet voor dat werkgevers een extra pauze inlassen, of dat artsen het werk tijdelijk neerleggen. Probeer dus vooral ’s middags uit de buurt van een ziekenhuis te blijven, schrijft Pink. Hij geeft allerhande cijfers waaruit blijkt dat artsen in die periode veel over het hoofd zien.

Timing is op alle denkbare vlakken van belang, wil hij maar zeggen. Bij mensen met een negen in hun leeftijd bijvoorbeeld, ‘nine-enders’ worden ze door de sociaal psychologen Adam Alter en Hal Hershfield genoemd. Ze blijken oververtegenwoordigd bij het lopen van een eerste marathon, in de zelfmoordstatistieken of in affaires. De psychologen schrijven: „nine-enders zijn met name bezig met ouder worden, wat weer verband houdt met gedrag dat duidt op een zoektocht naar betekenis en zingeving.”

De neiging een stapje extra te doen zodra we dichter bij een einde komen, wordt ook zichtbaar bij projecten op het werk, sportwedstrijden en vakanties. Als je een vakantie écht memorabel wil maken, zorg dan dat je op de laatste dag iets bijzonders doet, betoogt Pink. We zijn namelijk altijd geneigd de afsluiting van iets ons goed te herinneren. Pink verwijst hierbij naar wat Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman duration neglect noemt: „We relativeren hoe lang iets duurt en vergroten wat er aan het eind gebeurt.”

Omzeil je dips

Maar Pink doet meer dan alleen het luiden van de alarmbel. Hij geeft talloze tips om het maximale uit je dag te halen, of liever gezegd: om zo veel mogelijk je dips te omzeilen. Zo pleit hij voor veel en goede pauzes. Ook laat hij de lezer ontdekken of hij of zij een ochtend- of avondmens is, om zo te kunnen bepalen hoe je een werkdag het beste in kunt delen. Denkwerk moet je in je piektijd doen (voor de meeste mensen is dat de ochtend), routineklussen als je controle wat afzwakt (voor de grootste groep mensen is dat de middag).

Pinks tips zijn soms heel gedetailleerd. Zo noemt hij de ‘nappuccino’ – een dutje heeft het meeste effect wanneer deze niet veel langer dan twintig minuten duurt. En wil je alles uit dat dutje halen, dan kun je vlak voor dat slaapje het beste een cappuccino drinken. De cafeïne heeft vijfentwintig minuten nodig om te gaan werken, dus word je wakker als de cafeïne toeslaat en heb je tegelijkertijd profijt van de koffie én de slaap.

De boeken van Daniel Pink onderscheiden zich van het gros van de managementboeken door zijn originele invalshoeken, heldere stijl en grondige onderzoek. Pink heeft meerdere researchers in dienst, die hem van talloze onderzoeken voorzien. Pink pikt daar dan de bijzondere uitkomsten uit, om een mooi verhaal te maken.

Wetenschap is echter nooit zo zwart-wit. Daarom komen er na verloop van tijd hier en daar wat kanttekeningen aan bod. Maar dat maakt de leeservaring niet minder. Het Juiste Moment is een prettig boek, vol leuke inzichten. Het enige wat je uiteindelijk mist is de noodzaak. Daniel Pink heeft het leuk achter elkaar opgeschreven, maar zet zó veel verschillende onderwerpen onder de paraplu van ‘timing’ dat hij soms alle kanten opschiet. Sla het boek dicht en je kent veel nieuwe leuke weetjes, die je bij sociale gelegenheden uit je mouw kunt schudden. Maar diepe indruk maakt Het Juiste Moment niet.