Al die festivals vernielen onze parken

Parken zijn belangrijk voor steden. Vooral in de grote steden zijn het de enige plekken waar men tot rust kan komen van de herrie van de stad, waar men de hond kan uitlaten, hardlopen of gewoon van de zon genieten. Maar in Amsterdam worden de parken volledig overgeleverd aan de festivalisering van de stad.

Vorige week heeft de gemeenteraad van Amsterdam een besluit over het evenementenbeleid genomen.

Dat er een duidelijk gemeentelijk beleid komt is natuurlijk goed. Maar wat jammer dat dit beleid uitsluitend de evenementenorganisaties ondersteunt. Er wordt nergens rekening gehouden met de Amsterdammers die op parken zijn aangewezen als het enige groen in de stenen woestijn.

Op een aantal punten is het evenementenbeleid gewoon slecht voor Amsterdam:

1 Het geluid van evenementen mag ongezond hard zijn.

Zo hard dat het tot gehoorschade kan leiden: officieel wordt aangeraden om oordopjes in te doen; bij festivals moeten die verplicht worden verkocht. Er wordt ook geen rekening gehouden met mensen die in oude panden wonen: alle berekeningen gaan ervan uit dat huizen goed geïsoleerd zijn volgens de modernste technieken. Onzin, zeker in een stad als Amsterdam.

2 De flora en fauna in de parken zijn vogelvrij.

Volgens de Natuurwet 2017 moet er een ecologische quick scan uitgevoerd worden als een festival zich in een park afspeelt. Als er kwetsbare planten en dieren zijn moeten die beschermd worden, anders kan het festival niet doorgaan. Maar die quick scan wordt niet door de eigenaar van de parken, de gemeente, of een onafhankelijk bureau gedaan: het zijn de evenementenorganisaties die deze quick scan doen, en zelf bepalen wie ze daarvoor opdracht geven. De slager mag zijn eigen vlees keuren.

3 Parken mogen voor onbepaalde tijd worden afgesloten voor de op- en afbouw van een evenement.

Vroeger stond er twee dagen voor de opbouw en afbouw van een festival. Nu moet het ‘zo snel mogelijk’. En hoe snel dat is bepalen de evenementenorganisaties zelf. Het afgelopen jaar werden parken voor een eendaags-festival al tien dagen afgesloten. Veel parken kennen tientallen evenementen.

Van elk park wordt een profiel gemaakt en gekeken hoeveel festivals er in elk afzonderlijk park passen. Maatwerk noemt wethouder Choho dat. Die profielen zijn natuurlijk weer wel aangepast aan de wensen van de festivals. In het Amsterdamse Westerpark zijn zelfs 123 festivals toegstaan.

Ook bepaalt het beleid van de gemeente dat van Amsterdamse parken hooguit een kwart mag worden afgezet voor een festival. Maar daar zijn uitzonderingen op als het festivals goed uitkomt. Zo mag het Flevopark, een park met een hoge natuurwaarde, voor ruim de helft worden afgesloten voor het festival Appelsap.

De grootste vernielingen lijken de afgelopen jaren te zijn aangericht in het Oosterpark. Daar werden twee jaar geleden kort achter elkaar een grote FNV-manifestatie gehouden en het Keti Koti-festival. De bodem is daar zo zwaar vernield dat er nu nog steeds bomen sterven door de gevolgen daarvan: nog in januari van dit jaar werden weer 21 bomen gekapt die afgestorven waren door de slechte omstandigheden van de bodem. Maar ook veel andere parken hebben veel schade opgelopen, zoals het Gaasperpark en het Rembrandtpark.

Voor hen is een park een makkelijk en mooi groen decor

Natuurlijk: festivals horen ook bij een levendige stad. Maar daar zijn andere locaties voor. Kijk eens naar sportparken: die zijn het grootste deel van de zomer leeg en verlaten. Toch worden juist de groene parken helemaal opgeofferd aan de commerciële wensen van de miljoenenbedrijven die de festivalorganisaties de laatste jaren geworden zijn. Voor hen is een park alleen een makkelijk en mooi groen decor. Amsterdam is niet meer van de Amsterdammers.

Red de Amsterdamse Parken