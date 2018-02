Een hele impulsieve kunstaankoop

Het werk hangt net weer aan de muur, zonlicht maakt schaduwen van de paardenharen en de gekleurde stukjes textiel. Siem van der Hoorn heeft het vanmiddag meegenomen uit Den Haag, voorzichtig opgerold in een witte handdoek. Het is eigenlijk zijn jaar om het in huis te hebben, Charlotte Boonstra krijgt het pas volgend jaar weer. Maar de verslaggever woont ook in Rotterdam, vandaar. Straks gaat het weer terug naar Den Haag. Siem en Charlotte kennen elkaar via hun baan als therapeut, ze zijn al dertig jaar bevriend.

Charlotte: „We gaan vaak samen naar een galerie, een museum of een kunstbeurs. Dit werk zagen we op de Amsterdam Art Fair.” Siem: „Ik had daar net wat gekocht, in een andere galerie. Ik dacht: aan één broodje heb je genoeg, je hoeft er geen twee.” Charlotte: „Maar ik weet hoe impulsief hij kan zijn, ik dacht: straks koopt-ie dit ook nog.” Siem: „Ja, ik koop veel. Bij mij thuis zijn de muren wel vol.” Charlotte: „Toen zei ik in een opwelling: zullen we het anders samen kopen?”



Charlotte Boonstra (61), psychotherapeut in Rotterdam, en Siem van der Hoorn (68), systeemtherapeut in Den Haag, kochten een werk van Marian Bijlenga (1954) Gekocht voor 2.100 euro bij Galerie Ramakers in 2014

Charlotte kent Marian Bijlenga dankzij Siem. Siem: „Ik zag haar werk voor het eerst op tv, dertig jaar geleden. Hella Haasse interviewde toen koningin Beatrix. De koningin stond voor een kunstwerk en ik dacht: wat is dat mooi. Later kwam ik haar werk nog twee keer tegen, eerst op een tentoonstelling, later bij een vriendin thuis. Ik zei: ‘Ooooh! Jullie hebben Marian Bijlenga!’ Toen besloot ik: ik ga haar ook kopen. Dit is mijn vierde werk van haar.”

Charlotte: „Ik vind het vooral mooi dat het zo licht is, ook doordat het een beetje van de wand komt. Kunst maakt het leven sowieso mooier en lichter. Als ik na een beetje een zware werkweek naar een museum of galerie ga, is het net alsof ik andere antennes openzet. Wat ik ook leuk vind: de aankoop was helemaal impulsief, maar we hebben er geen moment ingewikkeld over gedaan dat we het werk delen.” Siem: „In haar huis hangt het wel het mooist, de lichtval is beter. Dus eigenlijk hoort het hier. Maar schrijf dat maar niet op haha.”

Heeft u ook een favoriet schilderij? Mail naar mijnfavoriet@nrc.nl