ING neemt belang van 90 procent in Makelaarsland

ING neemt een belang van 90 procent in makelaarsbedrijf Makelaarsland. Dit maakte de bank dinsdag bekend, zonder te melden wat het prijskaartje is. Met de investering wil ING de woondiensten voor de eigen klanten uitbreiden. ING werkt al langer samen met makelaars waarnaar hypotheekklanten worden doorverwezen. Makelaarsland bestaat sinds 2005 en is vooral groot in de internetmakelaardij. Het bedrijf drukt de kosten door klanten zelf dingen te laten doen, zoals het regelen van bezichtigingen. In 2017 was de onderneming met bijna 6.000 begeleide woningverkopen goed voor circa 2,5 procent van de totale markt. Het bedrijf blijft zelfstandig opereren. Jeroen Stoop, de oprichter en topman van Makelaarsland, houdt de resterende 10 procent van de aandelen in handen. (ANP)