Trump wil verbod ‘bump stocks’ om sneller te vuren

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn minister van Justitie gevraagd regelgeving op te stellen om zogeheten ‘bump stocks’ te verbieden. Dat zijn accessoires waarmee een gewoon geweer kan worden gebruikt als automatisch wapen. De schutter die in oktober in Las Vegas 58 mensen doodschoot, gebruikte deze. Intussen verwierp het Huis van Afgevaardigden in Florida, de staat waar vorige week 17 mensen werden doodgeschoten op een middelbare school, dinsdag een voorstel om snel te debatteren over een wettelijk verbod op de vrije verkoop van semi-automatische geweren. (NRC)