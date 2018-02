Wageningen Universiteit zet verwijderd college toch weer online

De universiteit van Wageningen (WUR) plaatst een online college planologie dat het eerder verwijderde terug op YouTube. Dat heeft de WUR woensdagmiddag bekend gemaakt. De universiteit zette het filmpje enkele weken geleden op zwart nadat projectontwikkelaar SADC kritiek had geuit op de inhoud ervan.

Emeritus hoogleraar Arnold van der Valk, die het video-college verzorgde, noemt het terugplaatsen „gerechtigheid”. „Ik kreeg net een mail van de rector van Wageningen dat het filmpje vandaag weer wordt geplaatst en tot 6 maart in oude vorm te raadplegen zal zijn. Daarna komt de nieuwe versie online waarin twee regels zijn toegevoegd.”

In het omstreden filmpje bespreekt Van der Valk de gang van zaken rond de biologische zorgboerderij ‘De Boterbloem’, aan de rand van Amsterdam. Hij vertelt – geheel naar waarheid – hoe er vanaf 2000 in het gebied is gespeculeerd met landbouwgrond en hoe de later wegens corruptie veroordeelde Noord-Hollandse VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers zich (betaald door projectontwikkelaars) bemoeide met het gebied.

Het digitale college was tegen het zere been van Peter Joustra van SADC, die op de akkers wil bouwen en een half jaar geleden de overeenkomst met De Boterbloem opzegde. Joustra wendde zich met klachten over „onjuistheden” tot de universiteit, die het filmpje vervolgens op zwart zette.

Na een publicatie van NRC over de ingreep van Wageningen werd Van der Valk overspoeld met steunbetuigingen. „Kennelijk refereerde het bericht aan een zorg van veel mensen dat de universiteit beïnvloedbaar is en slecht om kan gaan met kritiek”, zegt hij.

De WUR was in eerste instantie niet blij met het akkefietje, maar draaide gaandeweg bij, laat Van der Valk per e-mail weten. „Er zijn excuses gemaakt en we hebben afgesproken dat er in de nieuwe versie twee of drie zinnen worden opgenomen waarin wordt verteld aan de studenten dat in dit soort conflictsituaties er verschillende percepties op de werkelijkheid een rol spelen. Daar kan ik mee akkoord gaan. Verder wordt er geen komma, laat staan afbeelding, veranderd aan het college.”

Erik Geurtsen van De Boterbloem is blij dat het college weer online wordt geplaatst, maar noemt het een pyrrusoverwinning. „We hebben net een heel slecht vonnis binnen gekregen”, zegt hij. „We moeten binnen drie dagen onze akkers opleveren aan SADC. En dat terwijl die nog ingezaaid moeten worden.”

De boerderij gaat „zo snel mogelijk” in hoger beroep, zegt Geurtsen. „We zullen wel moeten, anders zijn we ons land kwijt. Het is heel jammer dat elke keer het maatschappelijk belang van een plek als De Boterbloem uit het oog wordt verloren.”

Dit is een fragment uit het college dat door de Wageningen Universiteit van YouTube werd verwijderd: