Peru’s ex-president Fujimori na gratie toch voor de rechter

De Peruaanse ex-president Fujimori wordt opnieuw vervolgd, nu voor zijn veronderstelde rol in de moord op zes boeren begin jaren negentig. Met Kerst verleende zittend president Kuczynski hem gratie, nadat Fujimori de helft van zijn celstraf van 25 jaar had uitgezeten voor corruptie en mensenrechtenschendingen. Officieel kwam hij vrij om zijn zwakke gezondheid. Al snel bleek dat de gratie onderdeel was van een deal met de door zijn kinderen gedomineerde oppositie om Kuczynski’s eigen politieke overleven veilig te stellen. De nu 79-jarige Fujimori leidde Peru tussen 1990 en 2000 met harde hand. (AFP)