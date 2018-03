Utrecht en Brabant willen start Vuelta 2020 organiseren

Utrecht en Brabant proberen de Ronde van Spanje van 2020 naar Nederland te halen. De beide provincies en de steden Utrecht en Breda hebben samen 6,4 miljoen euro gereserveerd voor het wielerevenement en willen 6 miljoen euro binnenhalen bij private partijen. Nog een half miljoen euro moet komen via een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Het voorstel is woensdag meegedeeld aan de lokale en regionale politiek.

Het plan is om in Utrecht te beginnen met een ploegenpresentatie en een ploegentijdrit. De eerste etappe gaat van Den Bosch naar Utrecht en in de tweede etappe fietsen de wielrenners door Brabant met Breda als start- en finishplaats. Met de organisatie van de Vuelta zijn al oriënterende gesprekken gevoerd. De Ronde van Spanje is met de Tour de France en de Giro d’Italia de belangrijkste wielerronde.

Utrecht verantwoordelijk voor tweederde publiek geld

Utrecht maakte al eerder bekend de Ronde van Spanje te willen organiseren. In de voorjaarsnota van 2017 werd 1,3 miljoen euro voor dat plan gereserveerd. De provincie en de stad Utrecht financieren ongeveer tweederde van het publieke bedrag. Dat komt neer op 4,2 miljoen euro. De Brabantse partners zijn verantwoordelijk voor 2,2 miljoen euro. De verwachting is dat de Vuelta in de maanden juli en augustus beslist over de kandidatuur, zo laat een woordvoerder van gemeente Utrecht weten.

Bekijk ook de beelden van de start van de Tour de France in Utrecht in 2015: Utrecht tijdens Le Grand Départ

Utrecht heeft al ervaring in het organiseren van etappes in grote wielerwedstrijden. In 2010 finishte een etappe van de Ronde van Italië in Utrecht, vijf jaar later organiseerde de Domstad de start van de Tour de France. Dat leverde uiteindelijk een tekort op van 400.000 euro. De start van de Vuelta vond al eens eerder plaats in Nederland. Assen was in 2009 gastheer van het evenement.

Brief aan de gemeenteraad Utrecht