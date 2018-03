Urk vernoemt straten naar zeehelden als tegengeluid

De gemeenteraad van Urk heeft maandag unaniem een motie aangenomen van de lokale partij Hart voor Urk om straten in de nieuwe wijk Schokkerhoek te vernoemen naar „helden van weleer”, zoals Michiel de Ruyter en Jan Pieterszoon Coen.

De raad, die verder bestaat uit ChristenUnie, SGP, CDA en de Urker Gereformeerde Partij, wil een tegengeluid laten horen in het debat over het slavernijverleden. „Tegen de kleine groep linkse mensen die van de zeehelden van vroeger boeven probeert te maken”, zegt wethouder Gerrit Post (Hart voor Urk). „Urk is altijd het lichtbaken geweest voor VOC-schepen die naar Amsterdam gingen. Wij leren hier op de basisschool nog gewoon dat Michiel de Ruyter een held is die Nederland op de kaart heeft gezet.”

Met 85 hectare en zo’n 1.500 woningen wordt Schokkerhoek een omvangrijke wijk. De wethouder vreest niet dat er meer straten dan zeehelden zullen zijn. „We hebben duizend jaar in de Zuiderzee gelegen, dus anders gaan we gewoon over op de plaatselijke zeehelden.”

Of de wijk ook zal worden opgesierd met standbeelden van zeehelden is nog niet duidelijk, aldus Post. „Maar we zeggen wel: als ze De Ruyter elders van zijn sokkel trekken, doe het voorzichtig. Dan zetten we ’m hier gewoon neer.”