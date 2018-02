Turkije bestookt troepen Assad die enclave Afrin binnentrekken

De oorlog in Noord-Syrië heeft dinsdag een riskante wending genomen. Troepen van het Syrische regime zijn de Koerdische enclave Afrin binnengetrokken om de Koerdische militie YPG te hulp te schieten, die vecht tegen het Turkse leger. Maar toen de regeringstroepen Afrin binnenreden, werden ze onder vuur genomen door het Turkse leger. Volgens Turkije zijn ze teruggedrongen tot 10 kilometer buiten Afrin.

De botsing met het Syrische regime dreigt de Turkse operatie in Afrin te laten escaleren. Als het regime uit is op vergelding en versterking stuurt, moet Turkije het ineens opnemen tegen twee tegenstanders. En wat gaat Rusland in dat geval doen?

Vorige maand viel Turkije Afrin binnen om de enclave te ontdoen van ‘terroristen’, zoals Ankara de YPG-strijders steevast aanduidt. De YPG is nauw verbonden aan de Turks-Koerdische guerrillabeweging PKK, die al veertig jaar een bloedige burgeroorlog uitvecht tegen de Turkse staat.

Het Turkse leger heeft dinsdag flinke vorderingen geboekt in Afrin. Het veroverde een belangrijke weg die de stad verbindt met de strategische stad Azaz, die in handen is van door Turkije gesteunde rebellen. President Recep Tayyip Erdogan zei dat het Turkse leger de komende dagen de aanval zal openen Afrin, waar honderdduizenden burgers verblijven.

Een zender van de Libanese Hezbollahbeweging, die aan de zijde van Damascus vecht, toonde dinsdag beelden van zo’n twintig pick-ups met zware geweren die Afrin vanuit het dorp Nubl binnenreden. Tientallen strijders van een pro-regeringsmilitie zwaaiden met Syrische vlaggen.

Een woordvoerder van de YPG, die de scepter zwaait in Afrin, bevestigde de komst van de regeringstroepen. Hij zei dat ze zullen worden gestationeerd langs de Turkse grens en een Turkse opmars moeten voorkomen.

De vraag is of Turkije toestemming van Rusland had voor de aanval op het konvooi van het Syrische regime, waarbij mortieren zouden zijn ingezet en mogelijk gewapende drones. Zal Rusland het luchtruim boven Afrin openhouden voor Turkije?

Volgens president Erdogan bestond het konvooi uit shi’itische milities die onafhankelijk opereerden. Hij zei dat hij Rusland er eerder van overtuigde te voorkomen dat het regime troepen naar Afrin stuurt. „We kunnen dat niet toestaan. Ze zullen een zware prijs betalen”, aldus Erdogan.