Trumps juridische bodyguard verdoezelt diens affaires

‘Trumps pitbull’ en Trumps ‘waterdrager’ is hij genoemd. Michael Cohen, persoonlijk advocaat van de president, ruimt al decennia diens rotzooi op. Hij is een van Trumps inmiddels vier persoonlijke advocaten en was dat voordien van The Trump Organization. „Als iemand iets doet wat meneer Trump niet leuk vindt”, aldus Cohen in 2011 tegen ABC News, „doe ik alles wat in mijn macht ligt het goed voor meneer Trump op te lossen.”

Sinds Trump president is, krijgt Cohen het steeds moeilijker. Uit publicaties in Amerikaanse media van de afgelopen tijd blijkt dat een belangrijk deel van Cohens werk bestaat uit het wegmoffelen van informatie over Trumps escapades met vrouwen.

Cohen verklaarde vorige week dat hij uit eigen zak een betaling van 130.000 dollar aan pornoactrice Stephanie Clifford mogelijk heeft gemaakt. Clifford werkt onder de naam Stormy Daniels en claimde dat zij in 2006 een relatie had met Trump - die toentertijd net getrouwd was met Melania en net vader was geworden van zoon Barron.

Als Cohen dacht dat hij daarmee een aanzwellende mediastorm kon afwenden, vergiste hij zich. Eerder had hij betaling van zwijggeld ontkend, en hij liet uit Daniels’ naam een verklaring uitgaan waarin zij zei geen zwijggeld ontvangen te hebben. Daniels zelf zei later de handtekening niet als de hare te herkennen.

Cohen, een dokterszoon uit Long Island die een taxibedrijf runde en later letselschadeadvocaat werd, is van jongs af bewonderaar van Trump. Hij kwam met Trump in contact nadat hij verschillende van diens appartementen had gekocht. Toen hij een akkefietje voor Trump had opgelost, mocht hij verder als diens juridische bodyguard bij The Trump Organization.

Cohens bondgenoot bij het onder de pet houden van belastende informatie over Trump is zijn vriend David Pecker, eigenaar van tabloid The National Enquirer. Pecker pleegt, soms in samenwerking met Cohen, voor Trump schadelijke foto’s of verhalen te kopen. The New Yorker beschreef onlangs hoe zo het verhaal van een voormalige playmate die in 2006 ook een affaire met Trump had, onder de pet werd ghouden..

Cohen ruimt niet alleen de rotzooi op van Trumps verwikkelingen met vrouwen. Hij is ook een van de vele pionnen in de Ruslandaffaire. Afgelopen najaar ontbood een commissie van het Huis van Afgevaardigden hem te getuigen over vermeende contacten met Russische functionarissen in Praag in campagnetijd. Cohen ontkent dat hij daar ooit was.

„Als je iets verkeerd doet”, zei Cohen tegen ABC, „kom ik op je af, grijp je bij de keel en laat ik je niet los voordat ik klaar met je ben.”