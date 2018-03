Topvoetballer in wording

Er is eindelijk weer een grote Nederlandse voetballer opgestaan, en zijn naam is Frenkie de Jong. Het klinkt rijkelijk voorbarig, want het gaat om een nog pas 20-jarige speler, maar het enthousiasme van een voetballiefhebber laat zich nu eenmaal moeilijk temperen.

Ik heb De Jong nu een aantal wedstrijden zien spelen en ben diep onder de indruk geraakt van zijn talent. Alles aan die jongen ademt klasse. Hij heeft een gave techniek, passeert met groot gemak (wat je weinig meer ziet) en speelt met veel creativiteit, durf, rust en inzicht.

En dan te bedenken dat hij momenteel bij Ajax niet eens op de plek speelt waar hij thuishoort. Hij is van nature een aanvallende middenvelder, maar door allerlei blessures in de verdediging wordt hij noodgedwongen als centrale verdediger opgesteld. Ook dat doet hij voortreffelijk, maar tegen sterke buitenlandse spitsen zou hij in problemen kunnen komen. Het is bovendien zonde van zijn talent: De Jong moet bouwen, niet breken.

Omdat de tegenstand in de eredivisie niet geweldig is, kan De Jong zelfs als verdediger af en toe zijn aanvallende kwaliteiten tonen. Hij rukt dan op met de bal aan de voet, omspeelt met gemak twee, drie tegenstanders en legt de bal over een meter of twintig, dertig op de adamsappel van een aanvaller. Dat is een karakteristieke actie van De Jong.

Ik schreef een poosje geleden dat hij mij soms aan Johan Cruijff doet denken. Ik wil hen verder niet met elkaar vergelijken, want Cruijff speelde op een andere positie, maar door het schijnbaar achteloze gemak waarmee De Jong speelt, zie ik wel een zekere verwantschap. Menno de Galan, voetbal- en Ajax- kenner, schreef me destijds dat hij bij De Jong-als-verdediger vooral aan Franz Beckenbauer moest denken, ooit een van de beste verdedigers ter wereld. Ik begreep meteen wat hij bedoelde: Beckenbauer was ook een pure stilist die zijn acties op dezelfde ogenschijnlijk laconieke manier volbracht.

De suggestie van achteloosheid – misschien is dat wel altijd, op welk gebied dan ook, het waarmerk van de échte, grote klasse.

Ajax zal De Jong op den duur ongetwijfeld als middenvelder opstellen. Ook oud-Ajax-coach Frank de Boer heeft al gezegd: „Ik vind het echt een fantastische speler, alleen moet je je wel afvragen of deze positie goed is voor zijn carrière.”

Nu hebben we eerder grote verwachtingen gehad van jonge voetballers, die later toch tegenvielen. Ik denk aan Adam Maher, Riechedly Bazoer en Memphis Depay. De eerste twee waren geen echte toptalenten, vermoed ik, terwijl Depay grootheidswaan kreeg, wat resulteerde in te veel praatjes, te lelijke tatoeages en te dure auto’s.

De Jong lijkt me een nuchterder jongen. Hij komt uit het Zuid-Hollandse Arkel, debuteerde bij Willem II, sloeg een aanbod van PSV af en vertrok naar zijn favoriete club Ajax. Bayern München, Manchester City en Chelsea zouden al belangstelling hebben getoond, maar hij verlengde liever zijn contract bij Ajax. Samen met die andere grote jonge Nederlandse talenten – De Ligt, Van de Beek, Kluivert – kan hij Ajax weer groot maken. Daarna wordt hij de nieuwe Iniesta van FC Barcelona.

Ronald Koeman wist heel goed waarom hij de nieuwe bondscoach moest worden. Er is weer groot talent.