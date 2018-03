Tientallen doden bij busongeluk Peru

Bij een busongeluk in het zuiden van Peru zijn woensdag tientallen doden gevallen. Het voertuig met 45 reizigers raakte van de weg en viel zo’n tweehonderd meter naar beneden, schrijven lokale media. De precieze oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend, mogelijk verloor de bestuurder de controle over het stuur.

Lokale autoriteiten melden dat het dodental minstens 36 bedraagt. Het Peruaanse ministerie van Volksgezondheid schrijft dat zestien gewonden naar ziekenhuizen in de buurt zijn gebracht. Twee van de slachtoffers verkeren in kritieke toestand. Het ongeluk vond plaats in de regio Arequipa op de Pan-Amerikaanse weg, zo’n 700 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Lima. President Pedro Pablo Kuczynski heeft op Twitter nabestaanden gecondoleerd:

Eerder dit jaar kwamen er al meer dan vijftig mensen om het leven bij een vergelijkbaar ongeluk. Een bus stortte toen meer dan tachtig meter van een klif naar beneden. Een vrachtwagenchauffeur gaf later toe dat hij de crash veroorzaakte: hij raakte de bus in een gevaarlijke bocht.