Kip Pasanda

Dit recept spreekt voor zich, dit is het soort gerecht waar je je volledig in wilt onderdompelen.

Rooster het amandelschaafsel in een droge koekenpan op middelhoog vuur goudbruin. Schep op een bord en zet apart. Voeg de koolzaad- of kruidenolie toe aan de pan. Voeg het kokosmeel, het amandelmeel en de suiker toe zodra de olie borrelt. Roer ongeveer 30 seconden en voeg dan de blanke rozijnen, de basiscurrysaus en de santen toe. Voeg de kipfilet toe zodra de saus begint te pruttelen. Laat ongeveer 5 minuten zachtjes koken, tot de kip gaar is en de saus de gewenste consistentie heeft. Schraap eventueel gekaramelliseerde saus van de zijkant van de pan en roer door de saus. Op dit moment kun je eventueel de rode wijn toevoegen en de saus zachtjes laten koken tot de alcohol verdampt is. Breng indien nodig verder op smaak met zout, kokosmeel en suiker. Roer de room erdoor en bestrooi met de garam masala en het geroosterde amandelschaafsel.