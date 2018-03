Japanner mag voogdij claimen over zijn 13 kinderen

Een hof in Bangkok heeft een Japanse man vaderschapsrechten toegekend voor de 13 baby’s die hij verwekte bij Thaise draagmoeders. De 28-jarige Mitsutoki Shigeta, zoon van een Japanse miljardair, mag de voogdij claimen – de Thaise draagmoeders hebben hun rechten niet opgeëist. De rechter vond het in het belang van de ‘rechten en kansen’ van de kinderen dat Shigeta hun vader kon worden. De Japanner haalde in 2014 het nieuws als biologische vader van 16 kinderen, een zaak die leidde tot het verbieden van draagmoederschap ten behoeve van buitenlandse ouders. Drie kinderen erkende hij al. (BBC)