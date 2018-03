Teksten met meer dan gemiddelde diepgang

De band U.S. Girls bestaat niet uit Amerikaanse meisjes, maar wordt aangevoerd door de Canadese solo-artiest Meg Remy die zich omringt met een wisselend gezelschap van (meestal mannelijke) muzikanten. Haar achtste album A Poem Unlimited maakt zich los uit de indie-underground, in toegankelijke popsongs die soms herinneren aan Blondie. Ook Kate Bush en David Bowie gaven inspiratie aan een album dat aantrekkelijke popmelodieën en verleidelijke zang koppelt aan teksten met een meer dan gemiddelde diepgang. Meg Remy verpakt haar boodschap van female empowerment in de computerdisco van ‘M.A.H.’ (Mad as hell). Haar wortels in de Canadese artrockscene komen aan de oppervlakte in de muzikale freakshow ‘Time’ waarbij het dansritme doorgaat tussen ruwe gitaaruitbarstingen en een piepende sax. A Poem Unlimited heeft alles: lekkere popliedjes en de meest uitdagende muziek die er in marge van de mainstreampop te koop is.

Pop U.S. Girls A Poem Unlimited ●●●●●