Nederlandse advocaat raakte verstrikt in Rusland-dossier

Serieus kijkt Alex van der Z. (33) in de camera voor de portretfoto van advocatenkantoor Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Wit overhemd met een ranke das. Ronde bril en halflang haar. Kortom: hij oogt als een zelfverzekerd radertje in het mondiale financiële systeem. Zoals Van der Z. lopen er duizenden over de pleinen van Canary Wharf, tussen de kantoorkolossen van ’s werelds grootste banken, consultants, beleggingsmaatschappijen, en advocatenkantoren als Skadden.

Van der Z. is ook onderdeel van een ander netwerk. Dinsdag bekende hij in een rechtbank in Washington dat hij loog tegenover het team van speciaal aanklager Robert Mueller, die het Rusland-onderzoek leidt.

De Nederlandse advocaat uit Londen loog, onder andere, over zijn contacten en gesprekken in augustus 2016 met Richard Gates, die weer werkte voor Trumps campagneleider Paul Manafort, verdacht van witwassen en samenzwering. Ook wordt Van der Z. ervan verdacht relevant e-mailverkeer te hebben gewist.

Van der Z. kwam in aanraking met de Amerikanen toen hij in 2012 voor Skadden meeschreef aan een juridische verdediging voor de toenmalige Oekraïense president Viktor Janoekovitsj om rivaal Joelia Timosjenko gevangen te houden. Manafort werkte destijds jarenlang als politiek spindoctor in Oekraïne.

Hoe raakte een jonge Nederlander verzeild in dit bikkelharde steekspel?

Britse topuniversiteit

Van der Z. studeerde aan King’s College London. Hij volgde een bachelor aan de juridische faculteit, pal aan de Theems. Hij behaalde in 2006 een first class honours van de topuniversiteit, voor iedere Britse academicus een fel begeerd ticket om bij de grootste bedrijven, de meest prestigieuze ministeries of in de hoogste politieke kringen terecht te komen.

De Nederlander bleef in Londen. Hij schreef zich in bij de BPP Law School, een privé-instelling die vijftienduizend pond vraagt voor een beroepsopleiding tot advocaat.

Eenmaal bij Skadden behandelde hij complexe materie. Een van zijn specialiteiten: zaken die draaien om het bevriezen van vermogen van rijken, een juridisch paardenmiddel dat bedrijven en miljardairs trachten in te zetten bij ruzies met zakenpartners.

Van der Z. stond meermaals Gennadi Bogoljoebov bij, een Oekraïense oligarch. Onder meer een bank uit Oekraïne, een oliebedrijf en een zakenman met banden met Tony Blair vroegen aan het Londense High Court miljarden ponden van Bogoljoebov te bevriezen als compensatie voor geld dat hij als mede-eigenaar wegsluisde.

Niet alleen in de rechtszaal kwam Van der Z. oligarchen tegen. Vorige zomer trouwde hij op het 18de-eeuwse landgoed van Luton Hoo, ten noorden van Londen, met Eva Khan, volgens societybladen een aanstormend kunstcriticus en tevens de dochter van German Khan, een 56-jarige Oekraïens-Russische miljardair.

Foto’s van de Russische editie van societyblad Tatler tonen Van der Z. in vrijetijdskleding met honkbalpet op straat op een knie, het koppel op een tropisch strand, verliefd in een café. De foto’s van de bruiloft stralen geld en overdaad uit.

Ingewikkeld spinnenweb

Ook via zijn schoonvader komt Van der Z. in aanraking met het ingewikkelde spinnenweb van personen, verbanden en connecties die onderwerp zijn van Rusland-dossier. German Khan is mede-eigenaar van Alfa Bank, dat opduikt in het rapport waarin de voormalige Britse MI6-spion Christopher Steele beweert dat het Kremlin beschikt over materiaal om Trump te chanteren.

Volgens Steele heeft Alfa Bank zeer nauwe banden met Vladimir Poetin. Khan klaagde vorig jaar Steele aan wegens smaad.

Door schuld te bekennen, en wellicht mee te werken met het onderzoeksteam van Robert Mueller, hoopt Van der Z. minder dan zes maanden cel te krijgen. Zijn voormalige werkgever Skadden heeft zijn profiel gewist en liet summier weten dat Van der Z. vorig jaar ontslagen is.

In een analyse over het bevriezen van tegoeden concludeerde Van der Z. vorig jaar: „de fall-out kan overweldigend zijn voor individuen”. Dat was een zakelijke analyse. Nu moet Van der Z. weten hoe dat voelt.