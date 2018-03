Weer diskwalificatie Knegt:zonder goud terug naar huis

Het zijn niet zijn Spelen. Integendeel. Dinsdag zag Sjinkie Knegt opnieuw een olympische missie mislukken nadat hij voor de derde keer deze Winterspelen werd gediskwalificeerd. In de kwartfinale van de 500 meter werd hij gestraft voor een manoeuvre waarmee hij in de slotronde de Kazach Noerbergen Zjoemagaziëv trachtte in te halen, met als gevolg dat Knegt de Spelen verlaat zonder gouden medaille.

De verwachtingen waren totaal anders. De beste shorttracker ter wereld, had zijn coach Jeroen Otter hem genoemd. In elke race die hij zou rijden gold de Fries bijna als favoriet voor de eindzege, maar op de 1.500 meter na (zilver), was hij er nooit dichtbij. Bij de 1.000 meter werd Knegt in de kwartfinale gediskwalificeerd, bij de achtervolging in de halve finale.

„Dit is niet waarvoor ik gekomen ben. Ik baal ontzettend”, zei hij na zijn mislukte 500 meter, zijn laatste race in Zuid-Korea. „Ik kan niet echt spreken over de factoren geluk en pech. De mensen die echt goed zijn, staan wel continu in de finale.” In Sotsji zorgde Knegt vier jaar terug voor een primeur door als eerste Nederlander een (bronzen) medaille te winnen in het shorttrack. (NRC)