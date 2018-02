Sevilla kan niet scoren tegen flets United

Sevilla is er woensdagavond in de kwartfinale van de Champions League niet in geslaagd om in eigen huis te scoren tegen Manchester United. Ondanks een flink overwicht in kansen kwam de thuisploeg niet verder dan 0-0.

United-coach José Mourinho kon woensdagavond niet beschikken over de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic. Ook Daley Blind kon niet starten. Paul Pogba - die rust kreeg omdat hij de afgelopen dagen geveld was door griep - moest binnen twintig minuten toch het veld al op door een blessure van Ander Herrera.

In de eerste helft krijgt Sevilla genoeg kansen, maar de schoten eindigen bij United-doelman David de Gea. De grootste kans is halverwege de eerste helft voor de ploeg uit Manchester: Alexis Sánchez legt de bal klaar voor Romelu Lukaku, die hoog over schiet. Op zijn beurt houdt doelman De Gea zijn ploeg op twee cruciale momenten in de wedstrijd door kopballen van Steven N’Zonzi en Luis Muriel uit het doel te werken.

Ook in de tweede helft blijft Sevilla aandringen, maar kan het Manchester United geen pijn doen. Een poging van Pablo Sarabia gaat rakelings over. De wedstrijd eindigt in 0-0 doordat een goal van Manchester-spits Lukaku wordt afgekeurd wegens hands.

Belangrijke fout Strootman

AS Roma heeft met een negatieve hoofdrol voor Kevin Strootman averij opgelopen in Oekraïne. Op bezoek bij Shakhtar Donetsk werd er met 2-1 verloren, waarbij Strootman de overtreding veroorzaakte waaruit de beslissing viel. De in Brazilië geboren Sjachtar-aanvaller Fred schoot de vrije trap die daarop volgde binnen, waardoor de Oekraïense club met een overwinning op zak moet zien dat het op 13 maart kan standhouden in Rome.

De andere goals werden gescoord door Roma-aanvaller Cengiz Ünder (0-1) en Alisson van Sjachtar (1-1).