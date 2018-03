Baas Letse centrale bank blijft aan ondanks beschuldiging corruptie

De president van de Letse centrale bank Ilmars Rimsevics, die verdacht wordt van corruptie, weigert op te stappen. Dit maakte hij dinsdag bekend in een verklaring. Rimsevics werd zaterdag opgepakt, maar kwam kort daarna op vrije voeten. Rimsevics zei niet te willen aftreden omdat hij niet schuldig zou zijn. Hij zou slachtoffer zijn van een „lastercampagne”, omdat hij corruptie juist zou willen tegengaan. Rimsevics is lid van het bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB), die nog niet heeft gereageerd op de zaak. Onduidelijk is nog steeds waar de zaak precies over gaat. Maandag beschuldigde de topman van de Letse bank Norvik Rimsevics van afpersing. De topman van deze bank stelt dat Rimsevics jarenlang geld van hem heeft geëist. Ook zou Rimsevics Russisch geld hebben willen witwassen. (AP, ANP)