Schaatsgoud

Gerard Achtereekte versiert het huis van zijn gezin in Lettele (gemeente Deventer), met het oog op de huldiging van dochter Carlijn op 4 maart. De langebaanschaatster, die in het dorp geboren is, won op 10 februari verrassend goud op de 3.000 meter bij de Olympische Spelen in Pyeongchang. Met het einde van de Spelen in zicht maken gemeenten zich traditiegetrouw op voor de huldiging van olympische medaillewinnaars. De olympische sporters die Nederland in Peyongchang hebben vertegenwoordigd, wacht maandag rond 18.00 uur een huldiging in het Olympisch Stadion in Amsterdam.