Noorse gevangenen vertrekken uit Drenthe

Noorwegen haalt de gevangenen terug die sinds drie jaar in de Drentse gevangenis Norgerhaven zitten. Het Noorse ministerie van Justitie verklaarde woensdag dat het cellentekort in het land is opgelost.

De overeenkomst tussen Nederland en Noorwegen over de gevangenen kwam in 2015 tot stand. Nederland heeft een overschot aan cellen en Noorwegen had op dat moment juist een tekort. Voor de Nederlandse cellen betaalden de Noren 25,5 miljoen euro per jaar, inclusief Nederlands personeel.

De Noren vertrekken per 1 september. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie kan niets zeggen over de toekomst van de 239 bewakers en ander personeel die bij Norgerhaven werken. Ook moet nog worden besloten of de gevangenis überhaupt openblijft. Voor de zomer komt minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) met een plan voor het Nederlandse gevangeniswezen, zegt de woordvoerder.

Twee gedetineerden per cel

In 2020 opent Noorwegen een nieuw cellencomplex. Tot die tijd zet het sommige gedetineerden per twee in een cel, iets wat in Nederland ook gebeurt. In Noorwegen was kritiek op het onderbrengen van gevangenen in Nederland. Voor familie werd het een stuk moeilijker naasten te bezoeken. Dat Noorwegen miljoenen euro’s voor de huur betaalde, viel eveneens niet goed.

Eerder huurde België een cellencomplex in Tilburg. De laatste Belgische gevangenen in Nederland vertrokken eind 2016. Momenteel zitten er enkel nog gevangenen uit Sint-Maarten in Nederlandse gevangenissen.