Nog eens 25 jaar steenkool via de Rotterdamse haven

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft het huurcontract met het bedrijf dat de kolenoverslag doet voor 25 jaar verlengd, ondanks bezwaren van de gemeenteraad van Rotterdam en een aantal milieu-organisaties.

Als het aan de gemeenteraad ligt, moet de Rotterdamse haven zo snel mogelijk af van de vervuilende steenkolenoverslag. In november nam de raad een motie van GroenLinks aan om de afbouw van de kolenoverslag te bespoedigen. Toen al had het Havenbedrijf het voornemen het contract te verlengen. „Onbestaanbaar” noemde GroenLinks-raadslid Arno Bonte, opsteller van de motie, dat.

De motie kwam voor het Havenbedrijf Rotterdam op een ongunstig moment. Het 25-jarige huurcontract van Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) stond op het punt af te lopen. Dat is nu voor nog eens 25 jaar verlengd. EMO had de eenzijdige optie om het contract voor deze periode te verlengen, zegt een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam.

In dergelijke huurcontracten zit vaker de eenzijdige optie om na een bepaalde periode nog eens voor eenzelfde periode te verlengen. „Dat geeft gebruikers zekerheid”, zegt de woordvoerder. „Zij investeren vaak voor honderden miljoenen in installaties.” Het overgrote deel van de kolen die in Rotterdam binnenkomen, gaan naar Duitsland.

Brief

Het Havenbedrijf schrijft op zijn website het klimaat-akkoord van Parijs „volledig” te onderschrijven. De haven „spant zich in om de uitstoot van CO2 te reduceren in lijn met de ambities van Nederland en Europa”. Maar, zegt de woordvoerder: „We hebben dat niet volledig zelf in de hand”.

De gemeente Rotterdam, voor 70 procent eigenaar van de haven, heeft geen directe zeggenschap over de huurcontracten die de directie afsluit. Wel kan ze als grootaandeelhouder druk uitoefenen.

Ruim twintig milieu-organisaties, waaronder Greenpeace, hebben deze week samen een brief gestuurd aan burgemeester Ahmed Aboutaleb, topman Allard Castelein van het Havenbedrijf en de gemeenteraad, waarin ze erop wijzen dat het Havenbedrijf als „kolen-hub” grote invloed heeft op „de gezondheid van Europese burgers”.