Nederlandse mannen niet in finale ploegachtervolging

Weg kans op wat vooraf een vrijwel zekere gouden medaille leek. In de halve finale van de ploegachtervolging verloor titelverdediger en favoriet Nederland kansloos van Noorwegen. Het trio Sven Kramer, Patrick Roest en Jan Blokhuijsen was niet opgewassen tegen de Noren Sverre Lunde Pedersen, Havard Bokko en Simen Spieler Nilsen, die in een nieuw olympisch record van 3.37,08 de Nederlanders liefst 1,38 seconden voorbleven.

Terwijl de Noorse coach Skarli in extase de verrassende zege vierde, was bij de Nederlandse ploeg onvrede zichtbaar. Bondscoach Geert Kuiper meldde in een eerste reactie dat er iets mis was geweest met een veer in het klapmechanisme van de schaats van Blokhuijsen. Nederland komt later op de dag in de strijd om de derde plaats uit tegen Nieuw-Zeeland, dat nipt verloor van Zuid-Korea.

Nederland heeft op de gouden medaille van Sotsji na geen succesvolle historie op het teamonderdeel, dat sinds 2006 op het olympisch programma staat. In Turijn kwam debutant Kramer destijds in de halve finale ten val. De derde plaats van de schaatsgrootmacht werd gezien als een afgang. Vier jaar later ging het opnieuw mis in de halve eindstrijd, nu omdat de onderlinge samenwerking niet klopte. Pas na twee bronzen medailles begonnen de Nederlandse schaatsers serieus werk te maken van het nieuwe onderdeel. Een gedegen voorbereiding resulteerde in Sotsji in een gladde overwinning voor Kramer, Blokhuijsen en Verweij. Hoewel een rel rond het vierde teamlid Jorrit Bergsma veel van de feestvreugde wegnam.

Zelden saai

Nederland en de ploegachtervolging, zelden een saai moment. De afgelopen olympische cyclus regen teams in wisselende samenstelling de wereldtitels aaneen. Maar onderling geruzie was nooit ver weg. Bij het begin van dit olympisch seizoen was er een afgang voor het trio Blokhuijsen, Verweij en Bergsma, die de andere twee niet kon bijhouden. Exit voor de olympisch kampioen op de tien kilometer van 2014. Met Kramer voor Bergsma stelden ‘de grote drie’ van Sotsji in Calgary overtuigend olympische kwalificatie veilig.

Maar na de kwartfinale in Gangneung besloot bondscoach Kuiper toch door te selecteren en de tegenvallende Verweij te vervangen door de 22-jarige Patrick Roest, winnaar van zilver op de 1.500 meter en ploeggenoot van Kramer. Maar de vernieuwde ploeg keek vanaf de start aan tegen een achterstand. De Noren waren gebrand op succes tegen schaatsgrootmacht Nederland. Routinier Bokko keerde speciaal voor dit onderdeel na een jaar pauze wegens blessures terug op het ijs. Zie zijn gelukzalige glimlach op het bankje na de race. Intussen dropen de verslagen Nederlanders af. Een eventuele bronzen medaille zal de afgang niet verhullen.