Londense jazz zuigt alle invloeden op

In Londen is de jazz niet bedoeld voor zalen met stoeltjes, in Londen danst de jazz en zuigt die alle invloeden en achtergronden van de bewoners op. Zo klinkt althans We Out Here, een compilatie van negen tracks van een gelijkgestemde groep jonge muzikanten. Ze beïnvloeden elkaar, spelen in elkaars band en duiken op bij jamsessies.

De energie alleen al van het nummer ‘Brockley’ van Theon Cross laat je zoeken naar tickets naar Londen. Het begint met een dreunende tuba en ontaardt in Afro-Caraïbische New Orleans jazz, maar dan dus Brits. Juist ja.

Cross vormt een trio met Nubya Garcia en Moses Boyd, die ook weer beiden onder hun eigen naam opduiken op We Out Here. Zo cirkelen de muzikanten om elkaar heen. Initiatiefnemer van dit project is Shabaka Hutchings die met zijn 33 jaar tien jaar ouder is dan de meesten op deze plaat. Het album doet precies wat een compilatie moet doen: verlangen wekken naar meer.