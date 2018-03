Barroso in opspraak na ontmoeting met eurocommissaris

José Manuel Barroso, oud-voorzitter van de Europese Commissie, is in opspraak geraakt vanwege een ontmoeting met eurocommissaris Jyrki Katainen, vice-president in de huidige Commissie. Na de ontmoeting liet Katainen in het afsprakenregister opnemen dat hij iemand van Goldman Sachs had ontmoet. De naam van Barroso bleef achterwege. De oud-Commissievoorzitter is sinds 2016 in dienst bij de bank. Barroso garandeerde huidig Commissivoorzitter Jean-Claude Juncker eerder de Commissie niet te zullen belobbyen. Volgens Katainen zijn hij en Barroso vrienden en was van lobby geen sprake. (NRC)