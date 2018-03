Liza Ferschtman schildert muzikale kleuren

It doesn’t get any better than this, dan Erich Wolfgang Korngold en Leonard Bernstein, als het gaat om Amerikaanse vioolconcerten. Korngold groeide uit tot de vader van de Hollywoodklank. En wie sommige orkestrale wendingen hoort in diens Vioolconcert, weet waar John Williams zijn inspiratie vandaan haalde voor de soundtrack van Star Wars. Bernstein op zijn beurt laat jazz opduiken in de Serenade after Plato’s Symposium. Beide werken vormen iconen uit de moderne muziekgeschiedenis, met elk hun eigen taal, die evenzeer Amerikaans als universeel is.

Liza Ferschtman tekent haarscherp het karakter van de twee concerten op: de romige weldaad van Korngold met het Praags Symfonie Orkest onder Jirí Malát en Bernsteins intense dialogen over de liefde voert ze met Het Gelders Orkest en dirigent Christian Vásquez. De violiste doet wat ze als de beste kan: met grote muzikaliteit kleuren schilderen, beelden oproepen en verhalen vertellen.