‘Laserman’ krijgt levenslang voor moord uit 1992

De Zweedse moordenaar en bankrover John Ausonius, beter bekend als Laserman, is door een Duitse rechter veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op een restaurantmedewerkster in 1992. Dat melden Süddeutsche Zeitung en AP. De zaak is zijdelings gelieerd aan het grotere onderzoek naar een aantal moorden die vermoedelijk gepleegd werden door de extreem-rechtse NSU. De politie wordt verweten in beide dossiers lankmoedig te werk te zijn gegaan. Ausonius gaat in hoger beroep.

Ausonius schoot Blanka Zmigrod in februari 1992 in Frankfurt dood. In de maanden daarvoor had hij naar eigen zeggen in Zweden elf mensen neergeschoten, allen met een buitenlandse of multiculturele achtergrond. Een van de slachtoffers kwam om het leven, anderen liepen blijvend letsel op. Laserman had uitgesproken racistische denkbeelden.

Ausonius in Frankfurt terecht toen hij op de vlucht was voor de politie. In die stad schoot hij de Joodse Zmigrod, die in de Tweede Wereldoorlog meerdere concentratiekampen had overleefd, door haar hoofd. Ausonius had de 68-jarige garderobejuffrouw opgewacht bij haar huis, volgens Duitse media naar eigen zeggen omdat zij zijn elektronische agenda had gestolen.

Terrorisme

Er zat jarenlang geen schot in de zaak rond de moord op Zmigrod. Het onderzoek kwam pas in 2014 op gang, als bijvangst van het omstreden onderzoek naar de nationaalsocialistische NSU.

Drie leden uit de harde kern van de NSU doodden begin jaren 2000 negen mensen met een buitenlandse achtergrond en een politieman. De politie ging er in eerste instantie vanuit dat het om afrekeningen in het criminele milieu waren. Dat ze ernaast zaten, bleek pas in 2011 toen een van de drie, Beate Zschäpe, zich bij de politie meldde. Kort daarvoor hadden de twee andere leden zelfmoord gepleegd om te voorkomen dat ze opgepakt zouden worden na een mislukte bankoverval.

Het wordt de politie kwalijk genomen dat zij er sinds de eerste moord meer dan tien jaar over gedaan heeft om te ontdekken dat sprake was van extreem-rechts terrorisme.

Laser

Ausonius wordt Laserman genoemd omdat slachtoffers en getuigen hadden opgemerkt dat hij gebruikmaakte van een laservizier. Als ex-militair had hij met wapens leren omgaan, maar zijn eigen arsenaal had hij eigenhandig aangepast. Die aanpassingen lijken ten koste gegaan te zijn van de precisie en effectiviteit van zijn wapens. Dat is vermoedelijk de reden dat verreweg de meeste moordaanslagen mislukt zijn.

Ausonius zat in Zweden een levenslange gevangenisstraf uit voor een deel van de aanslagen, hoewel hij ze allemaal heeft bekend. In 2016 werd hij uitgeleverd aan Duitsland. Bij Anders Breivik, de Noorse terrorist die 77 mensen doodde, werd een boek over Ausonius gevonden.