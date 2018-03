Kapok experimenteert nu met elektronica

Het trio Kapok manifesteerde zich in 2011 als superfris jazzbandje met eigen sound: tonen van jazzhoorn langs gitaarklanken met aansporende, steeds weer prikkelende percussie. Drie albums later is dat motief niet weg, maar Kapok heeft naar verdieping gezocht in experiment met elektronica. Het instrumentarium werd uitgebreid met synthesizers, een vibrafoon en een baritongitaar, maar het is vooral de vrije aanpak die het album Mirabel aandrijft: het mag overal schuren en bijten, er hoeft niets meer veroverd te worden in zoete, toegankelijke melodie en alle vaste structuren zijn losgelaten.

Dat levert zonder meer een spannend album op van een trio dat verdiept en graaft in broeierige of juist lucide klankstructuren, impro-uitbarstingen en opdoffers van grooves. Maar meteen ook bekruipt je het gevoel: dit moet je live ondergaan.

23/2 De Doelen, Rotterdam. Tournee: kapokmusic.com