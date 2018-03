Oud-medewerkers Netanyahu wegens corruptie opgepakt

De Israëlische politie heeft twee voormalige, nauwe, medewerkers van premier Benjamin Netanyahu aangehouden in verband met een corruptiezaak. Ook de premier zelf wordt verdacht van betrokkenheid, maar hij ontkent dit. De arrestanten, zei de politie dinsdag, zijn Netanyahu’s voormalig woordvoerder Nir Hefetz en Shlomo Filber, oud-directeur van het ministerie van Communicatie. De verdachten zouden wetgeving hebben bevorderd die zeer gunstig was voor telecombedrijf Bezeq, in ruil voor gunstige publiciteit voor Netanyahu op een populaire website. (NRC)