KLM verdeelt een recordbedrag van 170 miljoen euro als winstdeling over de werknemers. Het is het derde jaar op rij dat KLM’ers meedelen in de winst. KLM boekte vorig jaar een recordresultaat en de 30.000 werknemers profiteren hiervan. De verbeterde winstdelingsregeling maakt deel uit van de cao-afspraken uit 2015. (ANP)