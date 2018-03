Hof: Aanslag niet voor erfgenaam

Erfgenamen van een vermeende zwartspaarder hoeven de aanslagen die zijn opgelegd door de Belastingdienst niet te betalen. Het gerechtshof in Den Bosch besloot dit dinsdag, omdat de fiscus gebruik maakte van illegaal verkregen bewijsmateriaal en niet transparant genoeg was tegenover de rechter.

De Belastingdienst had in 2009 de beschuldigende informatie over 76 vermeende zwartspaarders, waaronder de erfgenamen, van een anonieme tipgever gekocht. Het ging om namen en rekeningnummers van Nederlanders die geld op rekeningen hadden staan bij banken in Luxemburg, maar deze bedragen niet hadden opgegeven bij de fiscus.

Het hof gaat ervan uit dat de tipgever de bewijzen illegaal zijn verkregen. „Het lijkt erop dat het materiaal is verduisterd door de tipgever.”

Het kopen van de gegevens is op zich niet verboden, stelt het hof. Ook zou de Belastingdienst geen andere mogelijkheid hebben om aan het bewijsmateriaal te komen. Toch is het bewijsmateriaal niet rechtsgeldig, oordeelt het hof. De fiscus zou de rechter geen duidelijk inzicht hebben gegeven over de gemaakte afwegingen om het bewijsmateriaal te kopen. Ook had de Belastingdienst meer onderzoek moeten doen naar de manier waarop de tipgever het bewijs had verzameld.

Daarnaast wilde de Belastingdienst het hof niet vertellen hoeveel en op welke manier de tipgever is betaald. Eerder oordeelde de rechter dat de fiscus hiertoe wel verplicht was.

Een deel van de 76 mensen die als zwartspaarder werd bestempeld, trof een schikking . (NRC)