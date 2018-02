Gewonden door brand in flat Rotterdam

In de nacht van dinsdag op woensdag heeft op meerdere plekken in een flat in Rotterdam een brand gewoed. Het gaat om een pand van woonondersteuning Roobrughof voor psychiatrische jongeren. Op de derde etage was er brand ontstaan in een meterkast, maar toen de brandweer arriveerde bleek ook een container op de begane grond in brand te staan.

Dertien bewoners zijn behandeld door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Elf van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat melden de gezamenlijke hulpdiensten Rijnmondveilig.

Gevlucht naar het balkon

Door de brand ontstond veel rookontwikkeling. Meerdere bewoners vluchtten naar het balkon, waar ze werden gered door de brandweer. De jongeren werden opgevangen in een nabijgelegen hotel. De brandweer heeft de woningen onderzocht op de aanwezigheid van koolmonoxide. De meeste bewoners zijn intussen teruggekeerd naar hun appartementen.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.