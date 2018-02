Garanties voor Tata Nederland

Tata Steel Nederland heeft een akkoord gesloten met het Indiase moederbedrijf over zijn positie binnen een toekomstige joint-venture met de Duitse branchegenoot ThyssenKrupp. Dat heeft de staalonderneming uit IJmuiden (4,6 miljard euro omzet) woensdagavond bekendgemaakt.

Na maanden van „constructief overleg” is de Nederlandse directie met de eigenaren in Mumbai overeengekomen dat Tata Steel IJmuiden als „geïntegreerd bedrijf” blijft bestaan. Oftewel: er zullen geen cruciale afdelingen zoals R&D worden overgeheveld naar vestigingen in Duitsland of het Verenigd Koninkrijk – een grote zorg van de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de vakbonden. Ook behoudt Tata Steel Nederland zijn bestuursmodel met een eigen directie en raad van commissarissen. Tevens wordt er niet gemorreld aan de bevoegdheid een deel van gemaakte winsten zélf te investeren. Daarnaast heeft de Nederlandse directie bedongen dat Tata Steel IJmuiden niet zal worden opgezadeld met schulden van andere staalfabrieken binnen een toekomstige joint-venture.

De overeenkomst brengt een deal tussen Tata Steel en ThyssenKrupp over het samenvoegen van hun Europese staalactiviteiten weer een stap dichterbij. Eerder deze maand staakten Duitse staalarbeiders al hun verzet in ruil voor een baangarantie voor de komende 8 jaar.

Toch zijn de bedongen toezeggingen door de directie slecht een „eerste stap” in de richting van een definitief akkoord, zegt voorzitter Frits van Wieringen van de centrale ondernemingsraad (COR). Hij benadrukt dat de afspraken weinig gedetailleerd zijn en niets zeggen over eventuele ontslagen. Wel heeft de COR de rechtszaak ingetrokken die ze had aangespannen omdat ze buiten het onderhandelingsproces werd gehouden. Dat is intussen niet meer het geval, zegt Van Wieringen.