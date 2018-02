Filmoverzicht: zomerse beelden, ijzige rivalen

‘Ava’ is een origineel coming-of-ageverhaal dat vooral via prachtige zomerse beelden wordt verteld. Lees de recensie: Krachtig debuut over seksueel ontwaken Frans pubermeisje

●●●●●

Hannah: Drama

Charlotte Rampling heeft in ‘Hannah’ voldoende aan een flauw glimlachje of een knikje om rauwe eenzaamheid invoelbaar te maken. Lees de recensie: De stilte is oorverdovend in ‘Hannah’