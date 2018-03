‘Televangelist’ Billy Graham (99) overleden

De Amerikaanse evangelische voorganger Billy Graham is woensdag op 99-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Montreat, North Carolina. Dat heeft een woordvoerder bevestigd tegenover persbureau AP.

Graham brak met de traditionele voorgangers door het uitzenden van zijn preken via radio en televisie. Daarmee bereikte hij wereldwijd meer dan tweehonderd miljoen mensen. Ook kon de voorganger rekenen op de aandacht van Republikeinse presidenten, van Dwight Eisenhower tot George W. Bush. Hij werd feitelijk gezien als de predikant van het Witte Huis onder president Richard Nixon en kreeg de bijnaam ‘America’s Pastor’. President Donald Trump heeft op Twitter gereageerd op het overlijden van Graham:

realDonaldTrump Donald J. Trump The GREAT Billy Graham is dead. There was nobody like him! He will be missed by Christians and all religions. A very special man. 21 februari 2018 @ 14:22 Volgen

William Franklin Graham werd geboren in 1918 als zoon van een conservatieve evangelische boer in Charlotte, ook in North Carolina. Hij studeerde theologie en werd predikant voor de Southern Baptist Convention. Na de Tweede Wereldoorlog groeide hij met zijn televisietoespraken uit tot een landelijke bekendheid.

‘Kruistochten’ wereldwijd

In totaal stond Graham zo’n zeventig jaar op de preekstoel. Ook internationaal kreeg Graham veel aandacht. De predikant ontmoette wereldleiders als Winston Churchill, Michail Gorbatsjov en paus Johannes Paulus II. Hij leidde conferenties en zogenoemde ‘kruistochten’ in meer dan 185 landen om zijn evangelisch gedachtegoed te verspreiden. Bijvoorbeeld in 1955 in Rotterdam, toen hij een preek hield in het stadion van Feyenoord:

Graham liet zich herhaaldelijk uit over grote politieke kwesties. Als voorganger tijdens de Koude Oorlog was hij zeer kritisch op het communisme en vond hij mensen die protesteerden tegen de oorlog in Vietnam aandachtszoekers. In 2012 sprak hij zich uit tegen het Amerikaanse homohuwelijk.

Sinds de jaren negentig trad hij echter steeds minder in de openbaarheid vanwege Parkinson. De afgelopen jaren moest Graham meerdere keren behandeld worden, onder meer vanwege kanker en longontsteking. Zijn vrouw Ruth overleed al in 2007.