Eenderde meer winst voor verzekeraar ASR

Verzekeraar ASR heeft een gunstig jaar achter de rug. Het bedrijf boekte in 2017 een nettowinst van 906 miljoen euro, zo´n 30 procent meer dan in 2016. Dat maakte het bedrijf woensdag bekend.

“Discipline in de uitvoering van onze strategie heeft ertoe geleid dat we al onze financiële doelstellingen voor de middellange termijn in 2017 hebben overtroffen”, schrijft bestuursvoorzitter Jos Baeten in het persbericht. De kapitaalbuffer van ASR steeg van 189 in 2016 naar 196 procent in 2017, ruim boven de norm van 150 procent die wordt gehanteerd voor financiële buffers voor verzekeringen.

Kredietcrisis

In 2017 verkocht de staat de laatste aandelen van ASR aan aandeelhouders en een klein deel aan ASR zelf. Daar betaalde ASR 255 miljoen voor. In 2008, na de uitbraak van de kredietcrisis, kwam ASR voor 3,65 miljard euro in handen van de staat.

Afgelopen jaar nam ASR de Italiaanse branchegenoot Generali over voor 143 miljoen euro. Deze overname werd begin februari afgerond. Ook nam ASR het bedrijf First Investments over, deze overname werd in december 2017 afgerond.