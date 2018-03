De tijd bevroren

Drie jaar geleden kon je in Den Haag een tijdreis naar 1964 maken. In een vestiging van V&D werd tijdens een renovatie een ingemetselde kist gevonden, met daarin een televisie, een overhemd, twee badmintonrackets, een rol plakplastic, een langspeelplaat van The Beatles, een bikini, een pakje Saroma puddingpoeder, een paar ijshockeyschaatsen, een gaatjeshemd en nog een stuk of veertig voorwerpen. Allemaal splinternieuw, maar wel uit 1964. De V&D-kist moest in 2064 geopend worden, zo meldde een mededeling op een briefje. Dat was in verband met de werkzaamheden niet mogelijk, vond de aannemer die de renovatie leidde. Het gaatjeshemd hield hij zelf, en de rest werd door een V&D-directeur opgehaald.

Capsules met en zonder pretentie

Het was een tijdcapsule, zo’n kist of stalen cilinder waarin mensen boodschappen en voorwerpen opbergen die bestemd zijn voor het nageslacht. Vaak zonder veel pretenties, zoals bij de V&D-kist, of bij de vele capsules die tegenwoordig worden begraven bij een nieuwe school, een woonwijk of een nieuwe weg.

Maar er zijn ook capsules die het resultaat zijn van ernstig onderzoek. Zoals de cilinders die in 1938 en 1965 in New York zijn begraven. Ze hebben een fraaie torpedovorm en zijn gemaakt van metaallegeringen die duizenden jaren kunnen meegaan. Ze mogen pas in 6936 worden geopend. Die mededeling is in duidelijk leesbare letters in de buitenkant van de capsules gegraveerd, mét het verzoek ze tot die tijd intact te laten. Want anders, waarschuwt de tekst, beroof je de mensen uit 6936 „van de erfenis die hier voor hen is achtergelaten”.

Die erfenis bestaat onder meer uit een vulpen, stukjes plastic en metaal, microfilms met grepen uit de wereldliteratuur en belangwekkende gebeurtenissen uit de twintigste eeuw. Een kopje met Mickey Mouse erop, munten ter waarde van een dollar en een pakje Camel ontbreken niet. Voor alle zekerheid is er ook een handleiding voor de archeologen uit 6936 bijgevoegd, waarin met plaatjes wordt uitgelegd hoe de Engelse taal in elkaar zit.

Pessimisten maken tijdcapsules

Enig pessimisme is de samenstellers van tijdcapsules niet vreemd. Ze gaan ervan uit dat de wereld zoals we die kennen verloren kan gaan. De Crypt of Civilization in Atlanta, een zware bunker die in 1940 werd gebouwd, is tegen veel verwoesting bestand en staat vol spullen die men graag aan het nageslacht wil doorgeven. Zoals plastic speelgoed, een flesje Budweiser bier, een make-uptasje, bioscoopfilms, flosdraad, nylonkousen en een asbestplaatje. Openen in 8113, staat op de stalen deur.

Maar al ruim duizend jaar daarvoor mogen nieuwsgierige aardbewoners in Tokio twee capsules openen die daar in 1970 zijn begraven. De inventaris was het resultaat van wetenschappelijk onderzoek en de Japanse bevolking mocht ook met suggesties komen. Tussen de 2098 items vallen vooral een kunstgebit, een leesbril en een glazen kunstoog op. Benieuwd wat ze daarvan maken, in 6970.