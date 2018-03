De Jeugd rapt nog steeds komisch over uitgaan

Al zijn de rappers van De Jeugd van Tegenwoordig inmiddels vader, dat wil niet zeggen dat ze het mateloze leven hebben afgezworen. In de teksten van hun zesde album Luek wordt gezwijmeld over de kinderen, maar het aantal lofzangen op het uitgaansleven is groter. Zonder geforceerd jeugdig te klinken, wordt er komisch gerapt over drank, pillen en seksescapades. Op Luek klinkt de muziek vitaler en ingenieuzer dan op voorganger Manon. De nummers leunen meer op elektro dan op hiphop, aangevuld met een enkele romantische gitaar. Zelfs een gladgestreken clubknaller als ‘Torpedo’ heeft genoeg diepte om zeven minuten te prikkelen. De opgewonden muziek sluit aan bij de inhoud. Vindingrijk rappen ze: ‘Tot lang in de nacht wordt de neuf gesoixante’ (in ‘Wittewijnmuziek’), en in het uitgelaten ‘Gemist’ knallen de scheld- en schuttingwoorden je als scabreus vuurwerk om de oren. De Jeugd doet nog niet onder voor de jongere generatie.

Hiphop De Jeugd van Tegenwoordig Luek ●●●●●