Dag 13 Winterspelen: mannen niet geplaatst voor finale ploegenachtervolging, vrouwen wel

Na de opzienbarende ontknoping bij de 3.000 meter relay bij de vrouwen van dinsdag, heeft de internationale schaatsunie ISU de foto's vrijgegeven op basis waarvan de scheidsrechters besloten Canada en China te diskwalificeren. En waardoor Nederland dus alsnog een bronzen medaille won.

China werd gediskwalificeerd omdat een Chinese schaatsster na de wissel een Koreaanse tegenstander een flinke duw gaf en daarbij te veel uitweek van haar lijn. De Canadese ploeg werd gediskwalificeerd omdat een schaatsster die op dat moment niet in de race lag voor Canada, de finishende Koreaanse en Chinese schaatssters in de weg zat.

📰 Following the Ladies’ 3000m Relay Final A that took place on Tuesday February 21, 2018, the ISU has decided to release the images that were reviewed by the referees.

See the full news on the link below:

🔗 https://t.co/NcrVTTraTC

— ISU Speed Skating (@ISU_Speed) 21 februari 2018