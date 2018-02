Communiceren als het nieuwe doen alsof

Soms lees je dingen die je niet gelooft, en het goede van dingen die je niet gelooft is: je leest ze altijd uit. Dinsdag onthulde deze krant dat de universiteit in Wageningen een online college van emeritus hoogleraar Arnold van der Valk van YouTube verwijderde. Dit na klachten van een, jawel, ‘communicatiebureau’.

De hoogleraar wilde aantonen hoe de ruimtelijke ordening van dit land wordt beïnvloed door politiek, macht en geld. Hij vertelde over projectontwikkelaar SADC, die bouwplannen heeft op een perceel waar een zorgboerderij staat. De zorgboerderij voorziet gedwongen sluiting. Al in 2000 werd er volgens de hoogleraar gespeculeerd met de betreffende grond. Ook de wegens corruptie veroordeelde VVD-gedeputeerde Hooijmaijers bemoeide zich met het gebied, volgens de hoogleraar tegen betaling van bevriende bedrijven.

Projectontwikkelaar SADC was ontstemd en nam een ‘communicatiebureau’ in de arm. Dit communicatiebureau was niet zo van de communicatie. In elk geval was het niet gesteld op de communicatie van de professor: hij zou geen „hoor- en wederhoor” hebben gepleegd.

Zo gebeurde het dat Wageningen University & Research (WUR) een curieuze communicatiebeslissing nam: zij verwijderde enkele weken terug het college. Dat dit onverdedigbaar was bleek woensdagmiddag, toen de WUR de beslissing ongedaan maakte. Later komt erbij dat er „verschillende percepties op de werkelijkheid” bestaan, aldus Van der Valk.

Een helder geval van het nut van onafhankelijke journalistiek: pas nadat de krant dit publiceerde, werd het rechtgezet.

Maar nu komt het: op deze universiteit heeft ook de communicatieafdeling bijzondere opvattingen. Laatst bracht Communicatie Online een onthullend interview met het hoofd corporate communications, Marc Lamers: „Over vijf jaar hebben wij nauwelijks nog contact met journalisten.”

Zijn redenering is dat oude media minder tijd voor research hebben en een vergrijsd publiek bereiken. Vandaar dat Lamers WUR-voorlichters beschouwt als de nieuwe journalisten: wij wachten niet meer op de oude media, zei hij, wij brengen voortaan zélf de feiten naar buiten.

Vreemd genoeg lukte dit dinsdag en woensdag niet met dat NRC-nieuws over het verdwenen (en teruggeplaatste) college: dit was niet te vinden op de website van de WUR. We hebben dat op sociale media gemeld, appte Lamers me.

Dus of je nu communicatiebureau voor een bedrijf bent of communicatieafdeling van een universiteit – de kunst van het communiceren is voortaan: suggereren dat je communiceert. Dat is al genoeg.

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Jutta Chorus.