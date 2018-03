Arrestatiebevel tegen Catalaanse ex-parlementariër Anna Gabriel

Het Spaanse hooggerechtshof heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Anna Gabriel, oud-parlementariër die namens de uiterst-linkse Catalaanse separatistische partij CUP het woord voerde. Gabriel werd eerder door het Spaanse hof opgeroepen om voor de rechter te verschijnen wegens “rebellie” en “opruiing” rondom het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum, maar vluchtte afgelopen weekend naar Zwitserland uit vrees voor een oneerlijk proces.

Zwitserland liet eerder weten Gabriel niet te zullen uitleveren. Tegen de Zwitserse krant Le Temps liet zij weten niet terug te willen naar Spanje:

“Ik word vervolgd voor mijn politieke activiteiten. De regering en de pers hebben me al veroordeeld. De kwestie-Catalonië moet op een politieke manier worden opgelost, maar de autoriteiten doen het door middel van repressie.”

Eerder deze week verschenen twee andere Catalaans-separatistische politici voor het eerst voor de rechter wegens rebellie en opruiing. Marta Rovira (ERC) en Marta Pascal (PDeCat) zaten in voorarrest, maar werden vrijgelaten in afwachting van hun proces. Eerstgenoemde moest wel een borgsom van 60.000 euro betalen.

Op dit moment zitten er vijf andere Catalaanse politici in het buitenland - in België - uit vrees voor vervolging in het thuisland. Een van hen is Carles Puigdemont, de regiopresident van Catalonië tijdens het uitroepen van de onafhankelijkheid.