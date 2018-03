Olympisch Stadion ligt straks aan het Johan Cruijffplein

Johan Cruijff (1947-2016) krijgt een plein in Amsterdam. Het college van burgemeester en wethouders heeft woensdag besloten het Stadionplein te hernoemen naar de topvoetballer. Het plein ligt voor de ingang van het Olympisch Stadion in stadsdeel Zuid. Hier voetbalde Cruijff als speler van Ajax en het Nederlandse elftal internationale topduels. In 1972 veroverde Ajax in het Olympisch Stadion de Wereldbeker op de Argentijnse club Independiente. De vernoeming komt op een moment dat nog altijd onduidelijk is wanneer de Arena in Amsterdam de naam van Cruijff zal dragen, zoals gemeente, Ajax en de Arena vorig jaar in een intentieverklaring afspraken. De datum waarop de naambordjes van het Stadionplein worden vervangen, wordt binnenkort bekendgemaakt. (NRC)