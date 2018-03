‘Detentie van vreemdelingen vaak te lang en onnodig’

Vreemdelingendetentie in Nederland is meestal onnodig, duurt te lang en lijkt te veel op strafrechtelijke vervolging. Dat stelt mensenrechtenorganisatie Amnesty International in twee rapporten. Veel detentiecentra, waar vreemdelingen in afwachting van hun procedure worden vastgehouden, zouden te veel lijken op gevangenissen. Amnesty vraagt aandacht voor het detentiebeleid sinds de Schipholbrand in 2005, waarbij elf mensen om het leven kwamen. Een wetsvoorstel voor nieuw detentiebeleid ligt bij de Tweede Kamer. In dat voorstel ziet Amnesty „onvoldoende vooruitgang”. (NRC)