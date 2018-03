Leraren middelbare scholen gaan actievoeren na klappen overleg

Onderwijsbonden voor het voortgezet onderwijs kondigen acties aan. Dit doen zij omdat de onderhandelingen over de nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs zijn mislukt. Dat maakt onderwijsbond CNV Onderwijs dinsdag bekend. Het is nog onduidelijk wanneer en in welke vorm er actie gevoerd wordt. De onderwijsvakbonden hebben het overleg met de VO-raad – de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs – over een nieuwe cao afgebroken omdat er „geen zicht op overeenstemming was”, zo schrijft onderwijsbond AOb dinsdag. In het overleg tussen de koepelorganisatie en de onderwijsbonden werd onder meer ingezet op een loonsverhoging van 3,5 procent voor docenten. Ook eisten de bonden werkdrukvermindering in de vorm van minder lesuren. (NRC)