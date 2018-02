Wrakstukken van gecrasht Iraanse vliegtuig gevonden

In Iran zijn de wrakstukken gevonden van het passagiersvliegtuig dat zondag neerstortte. De wrakstukken werden op een berg op vier kilometer hoogte aangetroffen. Dat bericht AP.

Bij het ongeluk kwamen alle 65 passagiers en bemanningsleden om het leven. Het vliegtuig was onderweg van hoofdstad Teheran naar de stad Yasuj en stortte in het zuiden van het land neer.

Bergtop

De rampplek, zo’n achthonderd kilometer ten zuiden van Teheran, ligt nabij een van de toppen van de berg Dena in het Zagrosgebergte. De berg is bijna 4.500 meter hoog. Helikopters kunnen er niet landen en reddingswerkers moeten uit de helikopters springen om de rampplek te bereiken. Slecht weer hindert de berging van het toestel.

De Iraanse autoriteiten hopen dinsdag de zwarte doos te vinden, die meer inzicht kan geven in de toedracht van de crash. Daarover is nog niets bekend. In Iran gebeuren vaker ongelukken omdat er vaak wordt gevlogen met verouderde en slecht gecontroleerde toestellen.

Reparatie

Het neergestorte toestel, van Aseman Airlines, had tot oktober 2017 ruim zeven jaar aan de grond gestaan voor reparatie. Sindsdien was het toestel na diverse controles en tests weer operationeel, en werd het weer vaak gebruikt. Ten tijde van de crash was het erg mistig.

Locatie van het vliegtuigongeluk: