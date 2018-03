Peruaanse ex-president Fujimori (79) moet kort na zijn gratie weer voor de rechter verschijnen

De Peruaanse ex-president Alberto Fujimori wordt opnieuw vervolgd, deze keer voor zijn veronderstelde rol in de moord op zes boeren begin jaren negentig. Op Kerstavond verleende zittend president Pedro Pablo Kuczynski hem gratie, nadat Fujimori de helft van zijn celstraf van 25 jaar had uitgezeten voor corruptie en mensenrechtenschendingen.

Officieel kwam Fujimori vrij om zijn zwakke gezondheid. Al snel bleek dat de gratie onderdeel was van een deal met de door Fujimori’s kinderen gedomineerde oppositie om Kuczynski’s eigen politieke overleven veilig te stellen. De nu 79-jarige Fujimori leidde het Zuid-Amerikaanse land tussen 1990 en 2000 met harde hand. Een rechtbank besloot maandag dat de verleende gratie „niet van toepassing is” in de zaak van de zes boeren en Fujimori daarom opnieuw vervolgd kan worden. De boeren uit het dorpje Pativilca werden in 1992 ontvoerd, gemarteld en om het leven gebracht door een van de doodeskaders die de overheid in haar een ‘Vuile Oorlog’ inzette tegen de linkse guerrilla. De oud-president wordt berecht met 23 anderen, onder wie voormalige leden van de paramilitaire groep en het leger. (AFP)