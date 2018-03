Trump steunt voorstel voor betere controles bij wapenverkoop

Een week na de dodelijke schietpartij op een school in Florida heeft president Trump toegezegd een wetsvoorstel te steunen om achtergrondchecks bij verkoop van wapens te verbeteren. Hij sprak met de Republikeinse senator Cornyn die met de Democraat Murphy een voorstel heeft ingediend om de informatie in het National Instant Criminal Background Check System (NICS) te verbeteren. In dat systeem houden federale overheidsdiensten bij wie geen wapen meer mag kopen, bijvoorbeeld omdat hij of zij veroordeeld is voor een ernstig misdrijf of psychiatrische problemen heeft. Te vaak klopt de informatie in het NICS niet omdat federale instellingen informatie niet doorgaven, vinden de indieners. Het voorstel lijkt kansrijk door brede steun van Democraten en Republikeinen én de president. (NRC)