Vakbonden voortgezet onderwijs kondigen acties aan

Onderwijsbonden voor het voortgezet onderwijs kondigen acties aan. Dit doen zij omdat de onderhandelingen over het nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs zijn mislukt. Dat maakt onderwijsbond CNV Onderwijs dinsdag bekend.

Het is nog onduidelijk wanneer en in welke vorm er actie gevoerd wordt. De onderwijsvakbonden hebben het overleg met onderwijsorganisatie VO-raad (de vereniging scholen voortgezet onderwijs) over een nieuw cao afgebroken omdat er “geen zicht op overeenstemming was”, zo schrijft onderwijsbond AOb dinsdag. Tijdens het overleg tussen de koepelorganisatie en de onderwijsbonden werd onder meer ingezet op een loonsverhoging van 3,5 procent. Ook eisten de bonden werkdrukvermindering in de vorm van minder lesuren. De bonden pleiten voor maximaal twintig lesuren per week per docent aan hoogstens 25 leerlingen tegelijk.

Acties

De onderhandelingen liepen al sinds oktober vorig jaar. Volgens vakbond CNV Onderwijs is de VO-raad bereid om een maximale loonsverhoging van 2,35 procent te bieden. Ook vond vakbond de raad niet bereidwillig “een eerste stap te zetten” om de werkdruk in het voortgezet onderwijs te verminderen. De onderwijsvakbonden hebben daarop aangekondigd acties te zullen voeren.

Toenemend lerarentekort

In het regeerakkoord is vooral geld vrijgemaakt voor het basisonderwijs, dat een jaar geleden begon met acties voor een beter salaris en lagere werkdruk. Maar het voortgezet onderwijs kampt ook met een lerarentekort en een te hoge werkdruk, zeggen leraren. Niek Bootsma, bestuurder van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg, waarschuwde destijds voor de langetermijngevolgen voor het voortgezet onderwijs.

In oktober vorig jaar gingen zo’n 60.000 basisschoolleraren al naar Den Haag om te staken voor een hoger salaris en werkdrukvermindering. De bonden voor het basisonderwijs wilden dat er minimaal 500 miljoen vrijgemaakt zou worden door regering Rutte III voor werkdrukvermindering. Deze eis leek aanvankelijk te worden ingewilligd maar later werd bekend dat het om 430 miljoen euro voor 2021 ging. Vorige week staakten basisschoolleraren in Friesland, Groningen en Drenthe opnieuw omdat het kabinet nog te nog te weinig zou doen voor werkdrukvermindering en salarisverhoging.