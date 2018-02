Tot vijf jaar celstraf voor smokkel Syrische vluchtelingen

Vier verdachten die mogelijk honderden overwegend Syrische vluchtelingen naar Noord-Europa hebben gesmokkeld, zijn veroordeeld tot celstraffen oplopend tot vijf jaar. Dat heeft de rechtbank in Zwolle dinsdag besloten, schrijft ANP. Daarmee valt de staf lager uit dan de eis tot zeven jaar van het Openbaar Ministerie (OM).

Volgens de rechtbank is er genoeg bewijs voor de smokkel van in ieder geval 58 migranten. De bendeleider kreeg vijf jaar cel. Ook moet hij het geld dat hij met de smokkel heeft verdiend, zo’n 180.000 euro, betalen aan de staat.

Een andere verdachte kreeg vier jaar celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. Hij opereerde als een soort bankier van de smokkelbende en had vervalste identiteitspapieren in bezit. De overige twee verdachten kregen drie en twee jaar celstraf opgelegd, waarvan respectievelijk twee jaar en vijftien maanden voorwaardelijk.

Onderzoek marechaussee

Justitie kreeg de bende in het vizier tijdens een strafrechtelijk onderzoek naar mensensmokkel van de marechaussee in 2014 en 2015. De 37-jarige hoofdverdachte, zelf een voormalige asielzoeker uit Syrië die met een verblijfstatus in Eindhoven woonde, bekende volgens het OM dat hij betrokken was bij meer dan 150 smokkelzaken. Vluchtelingen en migranten werden via Italië, Hongarije en Oostenrijk in busjes illegaal naar Noord-Europa gebracht.

Lees meer over mensensmokkel in Europa: Mensensmokkel is bloeiende branche

De drie overige verdachten waren verantwoordelijk voor het ronselen van migranten bij vluchtelingencentra en treinstations verspreid door Europa. Voor een illegale reis naar Nederland, Denemarken of Zweden werden honderden euro’s betaald.